Почти 35 тысяч петербуржцев проверились за сутки на наличие вируса COVID-19

В Северной столице за прошедшие сутки 34 541 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 22 395 вызовов.

На данный момент Петербург приблизился к необходимым показателям по количеству ежедневных вакцинаций - 20 тысяч человек. Согласно планам Смольного, это позволит сформировать коллективный иммунитет и избежать нового локдауна в Северной столице.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о планах ориентироваться на результаты системы QR-кодов в Москве перед введением ее в Петербурге.