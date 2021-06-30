Систему QR-кодов в Петербурге готовы ввести только при крайней необходимости

В Петербурге рассмотрят возможность введения системы QR-кодов по примеру Москвы. Власти Северной столицы планируют сначала оценить эффективность данной меры, а затем принять то или иное решение. Об этом сообщил Алексей Яковлев, замглавы комитета по промышленной политике.

«Надо внимательно смотреть, как это отразится на бизнесе и какое реальное влияние окажет на эпидемиологическую ситуацию», — отметил Яковлев.

Напомним, в столице России с 12 июля вводится система, по которой посещать заведения общественного питания можно только при наличии QR-кода, подтверждающего завершение цикла вакцинации от коронавируса.