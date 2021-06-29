Количество заболевших “ковидом” финских фанатов достигло 300 человек

В Финляндии увеличились случаи подтверждения инфекции вируса COVID-19 среди прибывших из Петербурга футбольных фанатов. Изначально 80 человек после матча сборной Финляндии на ЕВРО-2020 заразились предположительно в ресторане на Крестовском острове. Затем количество подтвержденных случаев среди финнов увеличилось до 120 человек.

Как сообщает Министерство соцразвития и здравоохранения Финляндии, на данный момент выявлено уже 300 случаев заболевания коронавирусом среди футбольных фанатов, приехавших из Петербурга.

Напомним, по возвращении болельщики находились на границе несколько часов на солнце без еды и воды, в связи с чем за граждан своей страны начали переживать в Финляндии и разрешили им в ускоренном порядке пересечь границу без сдачи тестов ПЦР. В общей сложности так границу пересекли 800 фанатов.