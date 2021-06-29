После вакцинации менее 1% петербуржцев заразились коронавирусом

Роспотребнадзор предоставил отчет по количеству заболевших инфекцией коронавируса после вакцинации. Общий показатель составил всего 0,3%. Об этом сообщила Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Всего в Петербурге зарегистрировано 2 594 случая заболевания “ковидом” после вакцинации препаратом от коронавируса.По мнению эксперта, болеют после укола те дюди, у которых не вырабатывается иммунитет. Вакцинопрофилактика началась в городе с 10 октября. При этом всего за весь период пандемии инфекцией заразилось почти 500 тысяч горожан.

"На сегодняшний день у нас нет официальных данных о том, что кто-то из привитых погиб", — отметила Ирина.