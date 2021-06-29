За последние сутки тест на COVID-19 сдали почти 34 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 32 тысячи 953 человека. Данный показатель стал больше на 4,5 тысячи тестов, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, стоит отметить, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 совершено 27 тысяч 559 звонков.

Также отметим, что в Северной столице снова побит рекорд по суточным заболеваниям «ковидом». Так, за прошедшие 24 часа в городе было зафиксировано 1374 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами «ковида» за этот же период стали 119 жителей города на Неве.