Гендиректор Центра Алмазова рассказал о противопоказаниях для вакцинации от «ковида»

Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А.Алмазова» Минздрава России, рассказал, какие болезни являются противопоказаниями для прививки от коронавирусной инфекции. Является ли астма и аллергия поводом для избегания вакцинации, на этот вопрос ответил Шляхто.

Гендиректор Центра Алмазова сообщил, что аллергия не является противопоказанием для прививки. Отказаться могут от вакцинации только те люди, у которых возникает анафилактический шок, или перенесшие отек Квинке в прошлом.

«Обычная аллергия — не препятствие для прививки. Необходимо принять противоаллергические препараты», — заявил Шляхто.

Кроме того, специалист отметил, что людям с бронхиальной астмой вакцинация от «ковида» особенно важна, так как они более подвержены заболеванию COVID-19.