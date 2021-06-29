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Гендиректор Центра Алмазова рассказал о противопоказаниях для вакцинации от «ковида»

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© Фото: baltphoto.ru

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Причинами отказа от прививки является анафилактический шок, либо отек Квинке.

Евгений Шляхто, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В.А.Алмазова» Минздрава России, рассказал, какие болезни являются противопоказаниями для прививки от коронавирусной инфекции. Является ли астма и аллергия поводом для избегания вакцинации, на этот вопрос ответил Шляхто.

Гендиректор Центра Алмазова сообщил, что аллергия не является противопоказанием для прививки. Отказаться могут от вакцинации только те люди, у которых возникает анафилактический шок, или перенесшие отек Квинке в прошлом.

«Обычная аллергия — не препятствие для прививки. Необходимо принять противоаллергические препараты», — заявил Шляхто.

Кроме того, специалист отметил, что людям с бронхиальной астмой вакцинация от «ковида» особенно важна, так как они более подвержены заболеванию COVID-19.

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