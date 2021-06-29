Следующий пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце июня

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что очередной пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России придется на конец июня 2021 года. Эксперты также добавили, что в этот период суточная заболеваемость может достигнуть 21 тысячи человек, а одновременно — около 420 тыс. россиян.

«Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация — это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется», — сообщил Виктор Захаров, руководитель Центра интеллектуальной логистика СПбГУ, а также соавтор новой математической модели распространения коронавируса.

Также специалист добавил, что большой прирост заболевших «ковидом» связан не только с новыми штаммами, но и с низкими темпами вакцинации.