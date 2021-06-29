Число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге выросло до 1 тыс. человек в сутки

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что количество госпитализаций больных с коронавирусом в последнее время увеличилось до одной тысячи человек в сутки.

«Темп прироста заболевших неделя к неделе в этот подъем был существенно более высоким, чем предыдущие волны, первую и вторую. В течение дня госпитализировалось до 1 тысячи пациенто», — сообщил глава ведомства. Также он отметил, что из-за таких ситуаций возможно большое скопление машин.

Кроме того, Лисовец заявил, что за последнюю неделю были проведены совещания с главными врачами. Теперь кареты скорой помощи не стоят около медицинского учреждения больше двух часов, но больных меньше не становится.

Также глава Комздрава подметил, что средний возраст пациентов находящихся в стационаре составляет от 20 до 40 лет. При этом летальные исходы среди больных этой возрастной группы происходят нередко.