В ТЦ Петербурга граждане стоят в очередях на вакцинацию

В торговых центрах Северной столицы растут очереди на вакцинацию. Об этом сообщают петербуржцы в социальных сетях. На данный момент в Петербурге привиты 848 787 человек, 693 034 уже получили оба компонента вакцины.

С каждым днем количество желающих вакцинироваться растет, в связи с чем у пунктов вакцинации в ТЦ собирается все больше людей. Петербуржцы стоят в очереди на вакцинацию по несколько часов.