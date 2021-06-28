Песков прокомментировал ситуацию с празднованием "Алых парусов"

По словам пресс-секретаря президента РФ, организаторами праздника выпускников «Алые паруса» были выполнены рекомендации санитарных властей.

Песков отметил, что при проведении каждого крупного мероприятия учитываются рекомендации санитарных врачей города и региона. Он также подчеркнул, что прямых запретов на проведение подобного мероприятия не было.

Песков отметил, что решения, касательно проведения массовых празднеств, принимает руководство региона, основываясь на требованиях санитарных властей.