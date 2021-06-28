В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали 28,5 тыс. человек

За минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали 28 590 петербуржцев. Об этом 28 июня сообщили в городском оперштабе.

За предыдущие сутки было обследовано на 12, 5 тыс. человек больше. Сообщается, что уменьшение объемов тестирования является обычным для выходных, в начале рабочей недели количество обследований возрастает.