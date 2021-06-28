Блогерша пожаловалась на коммивояжера в Мариинской больнице

Блогер Мария Мотузная сообщила в социальных сетях о том, что в коронавирусной Мариинской больнице в Санкт-Петербурге пустили продавцов массажеров, даже несмотря на пандемию COVID-19. Девушка осталась недовольна тем, что в больницу е пускают родственников, а неизвестный мужчина прошел без труда, и при этом пытался продать товар.

Блогер написала в своем Twitter, что коммивояжер ходил по медицинскому учреждению во время тихого часа и пытался продать пациентам китайский массажер. Стоит отметить, что мужчина ходил все время со спущенной маской.

Данную ситуацию Мариинская больница пока не комментирует.