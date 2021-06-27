В Петербурге развернут дополнительные прививочные пункты от коронавируса

В Санкт-Петербурге к началу июля будут развернуты дополнительные места для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Также к ним добавятся еще 2 шатра, помощью которых петербуржцев можно будет прививать на улице.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению региона Дмитрий Ченцов сообщил, что к 1 июля правительство Северной столицы планирует развернуть 17 дополнительных пунктов.

Кроме того, эксперт отметил, что новые прививочные пункты для вакцинации от коронавируса откроются в ТЦ «Заневский каскад» и «Французский бульвар».