В Петербурге растут очереди прививаться от COVID-19 в торговых центрах

В социальных сетях рассказывают об ажиотаже на вакцинацию в торгово-развлекательных центрах "Европолис", "Мега Дыбенко", "Ока", "Охта Молл". Там за прививкой в очередях стоят десятки горожан Петербурга.

Повышенный спрос на прививку был отмечен и в Смольном, пресс-служба администрации Санкт-Петербурга несколько дней подряд информирует о ежесуточных рекордах по получению вакцины от COVID-19. По последней информации, за день получили вакцину 20 000 горожан.