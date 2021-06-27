В Петербурге заканчиваются прививки "Эпиваккорона" и "Ковивак"

Препараты прививки "Эпиваккорона" и "Ковивак" заканчиваются в Санкт-Петербурге, горожанам теперь необходимо записываться на несколько недель вперёд в ожидании новых поставок. Об этом в пятницу, 25 июня проинформировали в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

"В наличии имеются три вида вакцин - "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), "Эпиваккорона", "Ковивак". Однако вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак" имеются лишь остатки, поэтому в ожидании новых партий списки на них формируются в журналах отложенной записи", - сообщают в совете.

В межведомственном ведомстве также подчеркнули, что запас количество вакцин в Санк-Петербурге составляет 117 170 комплектов доз. За прошедшие сутки первично привиты 12 117 человек, вторично - 5 469 человек.