Беглов заявил о "нулевой толерантности" к нарушителям санитарных норм

"Даже если ты соблюдаешь все (санитарные) правила, а кто-то не соблюдает эти правила, он тебя заразит просто-напросто, дальше идет цепочка (заражения)… Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, не только вред для своих близких и окружающих, это вообще-то еще и нагрузка на здравоохранение. Врачи сегодня вкалывают по 18 часов – ну что, это правильно? Кто-то гуляет, не соблюдает элементарных правил, а другие в поте лица вкалывают", - заявил губернатор Санкт-Петербурга.

Также Александр Беглов выразил благодарность тем, кто сделал прививку от COVID-19 и не заболел.