В Смольном прокомменитровали отсутсвие данных о госпитализациях

Смольный объяснил почти месячное отсутствие данных о количестве госпитализаций в больницы Петербурга от комитета, занимающегося борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "МК в Питере".

Так, 3 июня Комздрав перестал предоставлять отчеты о ежедневных госпитализациях. Причиной в Смольном назвали отсутствие закона, обязывающего комитет предоставлять соответствующую информацию.

«Законодательство РФ не содержит обязательный перечень данных, которые должны публиковаться о ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — ответили в Смольном.

При этом в Петербурге всего 6% свободных коек для коронавирусных больниц, и эпидемиологическая обстановка продолжает ухудушаться.