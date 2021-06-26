В Петербурге продолжают исследовать антитела

Лабораторные службы “Хеликс” и “Медси” продолжают заниматься исследованиями на антитела. Количественные исследования проходят в штатном режиме. Об этом сообщают в пресс-службах лабораториях.

По данным Дарьи Горякиной, заместителя генерального директора лаборатории, пропускная способность “Хеликса” составляет 28 тысяч тестов на антитела в сутки. На данный момент исследование на количественные антитела IgG к COVID-19 доступно для сдачи в центрах компании во всех городах присутствия без предварительной записи.

Кроме того, из-за возросшего спроса на тестирования срок выдачи результатов анализа увеличилось до двух суток.

"Задержек в выдаче результатов нет, исследования на количественные антитела IgG выполняются в штатном режиме во всех лабораторных комплексах компании: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре", - отметила Дарья.