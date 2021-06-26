Число заразившихся ковидом финских фанатов выросло до 120 человек

В Финляндии 120 человек заразились коронавирусом в Петербурге во время ЕВРО-2020. Об этом сообщил Мики Салминена, руководитель отдела диагностики департамента здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

Местные врачи предполагают, что футбольные фанаты заразились в Петербурге индийским штаммом “дельта”.

"Большинство заражений среди приехавших из Санкт-Петербурга отмечено в столичном регионе, но отдельные случаи фиксируются по всей стране: в Турку, Хямеенлинна, Куопио, Ювяскюля и Оулу", — пишет финское издание Yle.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о не менее 80 заражений среди финских футбольных фанатов в Петербурге.