За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали рекордное количество вакцинаций

В Петербурге зарегистрировали рекордное число вакцинаций от коронавируса. За минувшие сутки 17 586 петербуржцев привились первым компонентом вакцины. При этом администрация города считает цифры недостаточными для безопасности и формирования коллективного иммунитета. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Правительство Петербурга ставит задачу в 20 тысяч ежедневных вакцинаций. Всего в городе за весь период вакцинопрофилактики уколы получили 834 932 петербуржцев, среди которых 687 246 человек завершили полный цикл вакцинации.

На данный момент в Петербурге подготовлено 117 170 комплектов доз препаратов от коронавируса. В городе представлено три отечественных вакцины: “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”.