Центр Алмазова снова начал принимать ковид-пациентов

В связи с увеличением госпитализаций в Петербурге Центр Алмазова, расположенный на проспекте Пархоменко 15, начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе медицинской организации.

«По состоянию на 24 июня в Санкт-Петербурге осталось 10 процентов свободного коечного фонда, который может быть использован в качестве инфекционного», – отметили в Комздраве Петербурга.

Так, 25 июня, в пятницу, в Северной столице развернули в Лечебно-реабилитационном комплексе центра 250 коек для ковид-пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведенных за сутки почти 40 тысячах тестирований на инфекцию вируса COVID-19.