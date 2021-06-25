Петербург может последовать примеру Москвы с введением ковид-фри зон

Количество ежедневных вакцинаций среди петербуржцев достигло 16 тысяч. Однако Комздрав и Смольный рассчитывает на 20 тысяч вакцинаций в сутки, что позволит сформировать коллективный иммунитет. В противном случае Петербург может последовать примеру Москвы и ввести ковид-фри зоны. Об этом сообщает Александр Ситов, глава ситуационного центра по вопросам безопасной деятельности.

«При существующих темпах вакцинации, возможно, при запасе системы здравоохранения и, если мы ее еще нарастим, от чего-то удержимся. Но предсказать это точно невозможно», — отметил Ситов.

Напомним, с 28 июня в Москве запустят систему QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий.