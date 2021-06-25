С 26 июня ограничат движение по нескольким улицам Петербурга

В Петербурге с субботы, 26 июня, вступят в силу ограничения для проезда автомобилей по некоторым участкам. Причиной станут ремонтные работы, некоторые из которых продлятся до середины октября.Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Согласно планам ГАТИ, с 26 по 27 июня перекроют движение от Политехнической улицы до Гжатской по улице Хлопина в связи с прокладкой инженерных сетей. Кроме того, по 16 июля по этой же причине ограничат проезд от Смоляной улицы до Бехтерева на участке по Хрустальной улице.

Также ограничения коснутся Прилукской улицы на участке от Тамбовской до Днепропетровской. Здесь до 14 октября 2022 будут производится работы по размещению пешеходной галереи.