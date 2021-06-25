Фанаты сборной Финляндии массово заразились вирусом COVID-19

В Петербурге завершился матч сборной Финляндии. Фанаты команды приехали домой с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает местное издание Yle.

Известно о 80 случаев заражения инфекцией среди футбольных болельщиков. из них всего 14 человек проезжали контрольно-пропускной пункт “Брусничное” - остальные возвращались через Торфяновку.

Напомним, накануне фанаты вернулись в Финляндию и попали в долгую очередь на границе. Опасаясь, что граждане Северной страны находятся несколько часов без воды и еды на солнце, было принято решение пропустить их без процедуры сдачи тестов на COVID-19.