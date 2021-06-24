Финские болельщики вернулись на родину без тестов на COVID-19

Во вторник, 22 июня, болельщики сборной Финляндии, посещавшие матчи своей команды в Санкт-Петербурге, не могли долгое время пересечь границу с Россией. Они ждали своей очереди без еды и воды. Оказалось, что финнов не хотели пускать за родину, потому что у них не было тестов на коронавирус.

Кроме того, главный инфекционист Финляндии Аско Ярвинен сообщил, что опасается индийского штамма коронавируса, так как его может спровоцировать данный случай. Позже стало известно, что граждан Финляндии все же пустили на свою территорию без предъявления тестирований на COVID-19.