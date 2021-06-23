После вакцинации от COVID-19 петербуржцам будут выдавать электронные сертификаты

В Санкт-Петербурге до сих пор проходит ежедневная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Власти Северной столицы отметили, что после постановки вакцины, граждане смогут получить электронный сертификат. В Комитете по информации и связи сообщили, что его можно будет получить на портале госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи.

В ведомстве также отметили, что если после вакцинации житель Петербурга не нашел свой сертификат на госуслугах, то это может быть связано с тремя причинами. Во-первых, если у человека нет личного кабинета, второе — ошибка во внесении данных в регистр привитых, и третье — информация о второй вакцине поступила раньше, чем о первой.

При возникновении ошибки пользователю необходимо будет заполнить электронную форму обращения или жалобу на госуслугах.