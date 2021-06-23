Тест на коронавирус за сутки сдали более 35,5 тысяч петербуржцев

За минувшие сутки в Северной столице на коронавирус проверили 35 694 человека. Данная информация была предоставлена городским оперативным штабом.

Количество сдавших тест на коронавирус значительно возросло по сравнению с предыдущими сутками. 21 июня на наличие коронавирусной инфекции обследовали 29 822 человека.

Кроме того, за сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступили 24 330 звонков по номеру 122.