В Петербурге продолжают усиливать контроль за соблюдением антиковидных мер

Власти Санкт-Петербурга и правоохранительные органы продолжают проверять петербуржцев на предмет соблюдения противоэпидемиологических мер во всех видах общественного транспорта, на объектах торговли и общественного питания, а также в учреждениях культуры.

«В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте», — сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Стоит отметить, что сотрудники Комитета по транспорту ежедневно проводят рейды в общественном транспорте. Только за один день, 21 июня, было составлено 12 административных протоколов за нарушение масочного режима.

Кроме того, сотрудники Комитета по культуре проверяют соблюдение антиковидных мер гражданами в музеях и театрах.