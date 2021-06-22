Суточная госпитализация в Петербурге достигла 900 пациентов

За минувшую неделю в Петербурге увеличилось количество госпитализаций. Суточный прирост достиг 900 пациентов с коронавирусом. Кроме того, увеличилась доля тяжелых больных. Об этом сообщает губернатор города Александр Беглов.

К понедельнику, 21 июня, увеличилось число пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственного дыхания. Таких петербуржцев стало 18% от общего числа инфицированных.

«Значительную долю среди них составляют молодые люди. Как правило, это те, кто могли спокойно вакцинироваться. Но решили, что COVID обойдет их стороной», — отметил Беглов.

Напомним, во вторник, 22 июня, Дмитрий Лисовец, председатель Комздрава Петербурга сообщил, что городская молодежь отказывается от вакцинирования и нарушает требования Роспотребнадзора, тем самым они распространяют инфекцию и сами тяжело болеют вирусом.