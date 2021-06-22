Виновниками третьей волны пандемии назвали молодежь

В Комитете по здравоохранению Петербурга назвали причины, по которым новый штамм коронавирусной инфекции заражает в основном молодых людей, а также почему третья волна в городе так активно распространяется. Причиной всего глава комитета Дмитрий Лисовец назвал отказ молодежи вакцинироваться. Об этом он сообщил в эфире телеканала “Санкт-Петербург”.

Пожилое население вакцинировалось одними из первых и сидели дома. соблюдая самоизоляцию. Однако молодые люди отказываются вакцинироваться и продолжают нарушать режимы и собираться в больших компаниях, не соблюдая эпиднормы.

Кроме того, сейчас в городе бушует новый индийский штамм коронавирусной инфекции, которые гораздо агрессивнее. В третью волну заметен резкий рост госпитализаций, выше второй и первой волн.