Комздрав обещает проверить видео с лежащими на полу пациентами

В социальных сетях появилось видео из больницы, где пациенты лежат на полу в коридоре. Автор выложенного видеоролика утверждает, что кадры сделаны в городской больнице №15. В комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что проверяют видео. Об этом сообщили в пресс-службе.

На кадрах из видео видно больных, которым не хватило место в палатах и их разместили на полу в коридорах больницы. В коридоре для пациентов поставили каталки и матрасы.

"Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по здравоохранению города.