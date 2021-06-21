Более 24 тысяч петербуржцев обследовались на наличие коронавируса за минувшие сутки

В Северной столице за прошедшие сутки 24 313 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 9 967 вызовов.

Напомним, с 21 июня в Петербурге вводятся новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Также представители Комтранса сообщили горожанам, что начали активнее сотрудничать с полицией, чтобы по видеокамерам определить личность агрессивно настроенных пассажиров, не желаюищх надеть маску.