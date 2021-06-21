В Петербурге приостановили работу двух кинозалов и музыкального фестиваля

Два кинозала в Петербурге временно закрыли из-за обнаруженных нарушений ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, отменили музыкальный фестиваль. Об этом сообщает пресс-слжуба Смольного.

"За нарушение антиковидных требований остановлено проведение музыкального фестиваля, приостановлена деятельность двух кинозалов и четырех кальян-баров", - отметили в городской администрации.

Так, проверки прошли в ТЦ "Балкания Нова" и “Тукан”. В обоих местах обнаружено множество нарушений в антиковидных требованиях, действующих в городе. Кроме того, рейд прошел и в лофт-пространстве на Арсенальной набережной, на территории которого проводился несогласованный с комитетом по культуре музыкальный фестиваль. В результате сотрудники комитета по контролю за имуществом остановили деятельность нарушителей.