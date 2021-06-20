Власти Петербурга поручили привить 65% госслужащих

Власти Санкт-Петербурга поручили до 15 августа провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 65 процентов чиновников, а также сотрудников государственных учреждений и предприятий, информирует пресс-служба администрации губернатора.

Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года о мерах по противодействию распространению COVID-19.

"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - информируется в сообщении.

ВУЗам Петербурга было рекомендовано сделать "проведение мероприятий по стимулированию вакцинации" среди студенчества, а также курсантов, информируют власти Петербурга