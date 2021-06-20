Суточная заболеваемость «ковидом» в Петербурге уже перевалила за тысячу человек

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает ухудшаться. Суточная заболеваемость растет, койки в медучреждениях для ковид-больных заканчиваются. На этот раз за последние сутки в Северной столице выявили 1019 случаев инфицирования «ковидом».

Также отметим, что за все время пандемии в Петербурге COVID-19 заболели 457 тысяч 355 человек. Кроме того, в России на 0,1% увеличилась летальность исхода от болезни и составляет теперь 2,4%, а в городе на Неве этот показатель вырос до 3,3%.

За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 73 человек. За всю пандемию — 15 тысяч 341 петербуржец.