В Петербурге до 15 августа должны привиться от коронавируса 65% госслужащих

Правительство Санкт-Петербурга обязало обеспечить вакцинацию от коронавирусной инфекции 65% чиновников, а также сотрудников государтсвенных предприятий и учреждений, до 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного администрации губернатора Петербурга.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», — говорится в сообщении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за последние сутки тест на COVID-19 сдали 39 тысяч 787 человек.