За последние сутки тест на «ковид» сдали около 40 тыс. петербуржцев

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что за последние сутки в Петербурге привилось 39 тысяч 787 человек. Также в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанных с коронавирусом по номеру «122» поступило 11 тысяч обращений.

Также напомним, что в городе в связи с увеличением числа заболевших «ковидом», правительство Северной столицы ввело новые коронавирусные ограничения. Изменения в постновление №121 внес губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно новым изменениям, прекращается работа фуд-кортов, а также заполняемость зала не должна превышать 50%.