С 21 июня в Петербурге начнут действовать новые коронавирусные ограничения

С 21 июня в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения. Данные меры связаны с ростом заболеваемости.

По информации, предоставленной в пресс-службе Смольного, согласно предписанию Главного государственного врача по Санкт-Петербургу, аквапарки и аттракционы обязаны прекратить прием посетителей.

Кроме того, количество участников форумов и торжественных мероприятий ограничат до 75 человек за раз. За несколько дней мероприятия могут посетить не более 500 человек. При этом посетители должны предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.