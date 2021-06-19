В детском санатории «Деню» в Сестрорецке прервали смену из-за коронавируса

Работу детского санатория «Дюна», который находится в Сестрорецке, прервал случай с коронавирусной инфекцией. Один из работников заболел COVID-19. В связи с этим учреждению пришлось прервать смену.

О случившемся рассказали родители в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Они также отметили, что необходимо было сегодня, 19 июня, забрать детей и отвезти домой. Однако заболел ли кто-то из ребят неизвестно.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердил информацию о заражении коронавирусом одним из работников. Также в ведомстве сообщили, что в случае, если родители не смогут забрать своих детей, то могут их оставить до конца смены.