Беглов прокомментировал сложившуюся ситуацию с «ковидом» в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что сложившаяся ситуация в Северной столице с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться непростой, но контролируемой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столице

«Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая», — заявил глава города на Неве.

Также градоначальник сообщил, что в регионе на данный момент есть резерв из коек для лечения коронавирусных больных, которых насчитывается 2,5 тысячи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.