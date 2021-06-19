В Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию

Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что в Северной столице могут ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«При каких условиях, при каких темпах госпитализации и заболеваемости вводить ту или иную меру, в том числе и принудительную, обязательную вакцинацию, - это все-таки прерогатива Роспотребнадзора. На мой взгляд, это вполне может случиться, конечно», — сообщил председатель ведомства.

Также Лисовец добавил, что посмотрев на улицы, а также в кафе, общественные места и общепиты, не наблюдается того, что петербуржцы пользуются средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, глава Комздрава сообщил, что на данный момент в Петербурге находится более 90 тыс. доз вакцины от COVID-19.