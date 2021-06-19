В Петербурге впервые начали расти темпы вакцинации от «ковида»

В связи с угрозой третьей волны коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, а также увеличивающегося роста заболеваемости, петербуржцы начали массово идти на вакцинацию. Впервые с апреля за день привились более 8 тысяч человек.

В межведомственном координационном совете 18 июня сообщили, что за последние сутки от коронавируса привились 7956 петербуржцев, а вторично — 5 663. Статистика очень похожа на ситуацию в апреле, когда в день смогли привиться больше 9 тысяч человек. Однако после таких показателей города за сутки не достигал. Долгое время количество жителей Петербурга, поставивших вакцину от «ковида», не превышало 6 тысяч.

С момента начала вакцинации в городе на Неве привилось 778 тысяч человек.