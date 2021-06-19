  • 19 Июнь 2021
USD 19.06.2021 72.2216 -0.2832
USD ММВБ 00:05 72.6136  
EUR 19.06.2021 85.9943 -0.7069
EUR ММВБ 00:05 86.7772  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

К августу 2021 года от «ковида» провакцинируют 60% работников сфер обслуживания

Автор:


© Фото: baltphoto.ru

Темы дня

Вопрос подняли во время встречи Роспотребнадзора и властей Петербурга с представителями бизнеса.

Стало известно, что к августу 2021 года в Санкт-Петербурге успешно завершать цикл вакцинации 60% работников сфер обслуживания. Данный вопрос поднимался в четверг, 17 июня, на встрече сотрудников Роспотребнадзора и властей Северной столицы с представителями бизнеса.

В ходе заседания стороны пришли к общему решению. Был подписан меморандум, который подразумевал провести добровольную вакцинацию у 60% сотрудников сфер обслуживания. Таким образом, решение направлено на снижение заболеваемости в регионе.

Также отметим, что с 17 июня в Петербурге ужесточили антикоронавирусные меры по отношению к общепитам и фуд-кортам ТЦ.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.06.21
    II международный конгресс «Мультидисциплинарная эстетическая медицина» проходит в Санкт-Петербурге
    09.06.21
    Осознанный бизнес: как предприниматели реализуются в общественных проектах
    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика
    24.05.21
    Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»
    20.05.21
    Отличительные особенности сантехники Wasserkraft
    14.05.21
    Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
    22.04.21
    Экологичная упаковка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram