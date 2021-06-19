К августу 2021 года от «ковида» провакцинируют 60% работников сфер обслуживания

Стало известно, что к августу 2021 года в Санкт-Петербурге успешно завершать цикл вакцинации 60% работников сфер обслуживания. Данный вопрос поднимался в четверг, 17 июня, на встрече сотрудников Роспотребнадзора и властей Северной столицы с представителями бизнеса.

В ходе заседания стороны пришли к общему решению. Был подписан меморандум, который подразумевал провести добровольную вакцинацию у 60% сотрудников сфер обслуживания. Таким образом, решение направлено на снижение заболеваемости в регионе.

Также отметим, что с 17 июня в Петербурге ужесточили антикоронавирусные меры по отношению к общепитам и фуд-кортам ТЦ.