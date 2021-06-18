Большое количество молодых переносит “ковид” в тяжелой форме

В Петербурге подвели статистику по пациентам с коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в тяжелой форме. Среди них на удивление многих горожан большое количество молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложненным течением заболевания", – отметили в администрации города.

Кроме того, в городе возрастает количество госпитализаций. При этом возрастает и количество проверок на наличие коронавируса среди горожан.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведенных за минувшие сутки почти 40 тысяч тестирований.