Почти 40 тысяч петербуржцев сдали тесты на "ковид" за минувшие сутки

В Северной столице за прошедшие сутки 39 635 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 22 069 вызова.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о введении новых антиковидных ограничений в городе с 17 июня. В частности, закрыты фуд-корты и запрещена ночная работа общепитов. Также вместимость кинотеатров сокращена до 50%, а ограничение по количеству участников массовых мероприятий снизилось до 3 000 человек.