За минувшие сутки вакцинировали почти 15 тыс. петербуржцев

В Петербурге продолжается вакцинопрофилактика среди населения. Так, за прошедший день в городе сделали прививку от инфекции коронавируса 14 835 горожанам. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.

За минувший день первый этап вакцины получили 6 206 человек. При этом полный цикл вакцинации завершили 8 629 пациентов. Всего за период вакцинопрофилактики препараты от ковида ввели 762 863 петербуржцам.

На данный момент в Петербурге хранится 101 079 комплектов доз вакцин от коронавируса. Привиться горожане могут в 25 мобильных пунктах или в 134 стационарных.