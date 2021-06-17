В Мариинской больнице развернули временный госпиталь для больных ковидом

В Петербурге Мариинская больница 16 июля, в среду, начала снова принимать больных с коронавирусной инфекцией, а также внебольничной пневмонией.

Кроме того, со следующей недели дополнительные койки появятся в федеральных медицинских учреждених региона. На данный момент в городе разврнуто более 8 тысяч коек для кови-пациентов.

По предварительной информации в Петербурге появится один из крупнейших специализированных многопрофильных стационаров города на Неве и всего Северо-Запада. Таким образом, появится Городская многопрофильная больница №2, в которой будет находиться 1205 коек-мест.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что с 17 июня в городе начали действовать новые ограничительные меры по борьбе с распространением вируса COVID-19.