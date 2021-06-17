Петербуржцам не грозит обязательная вакцинация

Обязательную вакцинацию в Петербурге пока не планируют. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора в связи с тем, что в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе администрации Смольного сообщили, что в это вопросе они будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, с 17 июня в Северной столице начали действовать новые антиковидные ограничения. Например, закрыты фуд-корты и заполняемость кинотеатров снижена до 50%.