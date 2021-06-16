Тяжелых пациентов Мариинской больницы переводят в НИИ им. Джанелидзе

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге ухудшилась ситуация с короавирусной инфекцией. В некоторых медучреждениях заканчиваются места для коронавирусных больных. Однако сейчас стационары Петербурга начинают постепенно переводить на прием ковид-пациентов. О предварительной информации, пациенты уже поступают в некоторые больницы, включая Покровскую и Александровскую. Стационар начнет принимать больных с 22 июня.

Возможно даже в скором времени будет перепрофилирована и Городская больница №2.

С коронавирусными больными работает также Мариинская больница. В связи с ухудшающейся ситуацией, медучреждение начало вывозить тяжелых пациентов. Это делается с целью освободить места для больных COVID-19.