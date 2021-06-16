Роспотребнадзор провел рейд по выявлению коронавирусных нарушений в магазинах и общепитах

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и правоохранительными органами проводили рейды в центре Северной столицы. В результате было проверено 35 магазинов, кафе и предприятий сфер услуг.

В итоге, во время проверки сотрудниками было составлено 17 протоколов для привлечения к административной ответственности разные предприятия. Роспотребнадзор проверял наличие у сотрудников заведений наличие масок, QR-коды и разметку для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, было закрыто заведение Delmar, которое находится на Садовой улице. Сотрудники Роспотребнадзора выявили у заведения ряд таких нарушений, как отсутствие термометрии на входе, санитайзеров, разметки, а также нахождение сотрудников в помещении без маски и курение кальяна посетителями.